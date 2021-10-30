سمو ولي العهد يُجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي

محمد بن مسعود - الدمام - هنَّأهما على نجاح “إكسبو 2020” وشكرهما على دعمهما لطلب المملكة استضافة نسخة 2030

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، وما أبداه نائب رئيس دولة الإمارات في هذا الشأن بما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.

وقدَّم سمو ولي العهد التهنئة لنائب رئيس دولة الإمارات على ما يشهده إكسبو2020 من نجاح، يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطوُّر وازدهار.

كما أجرى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، مقدمًا التهنئة لسمو ولي عهد أبوظبي على ما يشهده إكسبو2020 دبي من نجاح، متمنيًا لدولة وشعب الإمارات المزيد من التقدم والنماء.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان