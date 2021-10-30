“نساء المستقبل” تُطلق مبادرة “من الفسح إلى النشر” لتمكين المرأة ثقافياً

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت جمعية نساء المستقبل بالشراكة مع مكتبة الرشد، مبادرة “من الفسح إلى النشر” ضمن برامج تمكين المرأة ثقافياً.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع الكاتبات والمؤلفات، وتسهيل متطلبات إصدار مؤلفاتهم، من خلال تقديم عدة خدمات مجانية وخدمات برسوم مخفضة لتخفيف الأعباء، وتشجيع المؤلفات لزيادة نسبة مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الثقافي للمملكة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر، على أهمية هذه المبادرات لتمكين المرأة، مبينة أن المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية التي تسعى لتحقيق رسالتها بدعم المرأة السعودية لقيادة المستقبل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستثمار في العقل البشري.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مكتبة الرشد أحمد بن فهد الحمدان، أن المكتبة تدعم الشراكة مع القطاع الثالث و تدعم المرأة، مشيراً بأن تلك الشراكة مع نساء المستقبل تأتي لدعم الكاتبات والمؤلفات وتسهيل الإجراءات لرفع نسبة مشاركة المرأة ثقافياً.