محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
حافظ فريق النصر على تقدمه في الشوط الأول من مباراته أمام الفيحاء على ملعب المجمعة، في ختام الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.
ونجح اللاعب سامي النجعي في إحراز هدف التقدم للنصر في الدقيق 17 من عمر المباراة.
وتواجه الفريقان من قبل، 9 مرات فاز النصر في 6 منها مقابل تعادلين وانتصار للفيحاء.
وتضمن تشكيل النصر لتلك المباراة “وليد عبدالله، وعلي لاجامي، وفونيس موري، وسلطان الغنام، والصليهم، وعبدالله الخيبري، وسامي النجعي، وعبدالفتاح عسيري، وأندرسون تاليسكا، وفنسنت أبوبكر”.
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف النجعي.. النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.