بهدف النجعي.. النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

حافظ فريق النصر على تقدمه في الشوط الأول من مباراته أمام الفيحاء على ملعب المجمعة، في ختام الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

ونجح اللاعب سامي النجعي في إحراز هدف التقدم للنصر في الدقيق 17 من عمر المباراة.

وتواجه الفريقان من قبل، 9 مرات فاز النصر في 6 منها مقابل تعادلين وانتصار للفيحاء.

وتضمن تشكيل النصر لتلك المباراة “وليد عبدالله، وعلي لاجامي، وفونيس موري، وسلطان الغنام، والصليهم، وعبدالله الخيبري، وسامي النجعي، وعبدالفتاح عسيري، وأندرسون تاليسكا، وفنسنت أبوبكر”.