قطر تدعو لبنان إلى اتخاذ موقف عاجل مع قرداحي

محمد بن مسعود - الدمام - دانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن.

ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، اعتبرت تصريحات قرداحي بمثابة “موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية”، معربة عن اندهاشها الشديد واستنكارها لتلك التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني.

ودعت الخارجية القطرية، الحكومة اللبنانية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصريحات جورج قرداحي، وبشكل عاجل وحاسم، من أجل تهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء.

وكانت السعودية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفسه مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما أوقفت جميع الواردات اللبنانية. واتخذت البحرين والإمارات إجراءات مشابهة.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين السعودية ولبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة “أنصار الله” التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد “الاعتداءات”، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

من جانبه، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

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