اخبار الرياضه السعوديه بـ«الاتفاق».. «ضمك» يتمسك بالصدارة

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد فريق ضمك صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لدوري المحترفين. وجاء هدف اللقاء الوحيد لفريق ضمك عن طريق لاعبه عبدالله العمار (د: 65)، وشهد اللقاء حالة طرد مباشرة للاعب ضمك المحترف فيليبي أوغوستو (د: 85)، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه السادس في الدوري ويصل للنقطة 21 متربعاً على صدارة الدوري، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند عشر نقاط وفي المركز الثاني عشر.

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