السفارة في أوكرانيا: إبراز وثيقة تلقي جرعتي اللقاح بدءاً من هذا الموعد

الرياض - محمد عبدالله - نوهت سفارة المملكة لدى أوكرانيا، اليوم السبت، بأهمية إبراز ما يثبت تلقي جرعتين من اللقاح بدءًا من 1 نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر "تويتر": إنه نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تنوه السفارة فإن السلطات الصحية الأوكرانية قررت بأنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداء من ١ نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت أخذ الجرعتين من اللقاح.

وتابعت سفارة المملكة لدى أوكرانيا أنه يستثنى من هذا القرار المرافقون أقل من 18 سنة.

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