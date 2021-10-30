في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بـ15 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام القبض على 15 متهما بين مواطنين ومقيمين بارتكاب جرائم متنوعة.

وتم القبض على مواطن «ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة بأحد الأماكن العامة»، ومواطن آخر قام بنقل 15 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق الساحل.

كما تم القبض على مواطن ومقيم مصري وبحريني ارتكبوا جرائم سطو على المنازل والمحال التجارية وسرقة ما بداخلها، بالإضافة إلى شخص قام بالاعتداء على فتاة في أحد المرافق العامة.

وألقى القبض على 3 مواطنين ارتبكوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على المنازل والمرافق العامة، ومقيمين (يمني وباكستاني) نشرا إعلانا إحتياليا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق توكلنا إلى محصن مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتم القبض على مواطن ومخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتبكوا ابتزاز واعتداء جنسي، فضلا عن القبض على هندي سطا على سكن أحد العاملين في محطة وقود وسرق 132 ألف ريال.

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