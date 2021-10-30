هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي؟ هيئة الزكاة توضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها في "تويتر"، على سؤال " هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي؟ ".

وأجابت الهيئة بقولها: "نعم سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة عنها ضمن تلك الخانة".

وأضافت هيئة الزكاة أنه لا يتم الإقرار عن تلك التوريدات ضمن الخانة الأساسية، وقد يتسبب عدم الإقرار بشكل صحيح في فرض غرامات عدم امتثال وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

اقرأ أيضا:

اليوم.. هيئة تقويم التعليم والتدريب وموهبة تعقدان اختبار «الموهوبون العرب»