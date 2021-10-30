المرور يحذر من 3 مخاطر لتجاوز أكتاف الطريق

الرياض - محمد عبدالله - عدّد المرور السعودي، اليوم السبت، مخاطر تجاوز أكتاف الطريق أثناء قيادة المركبات.

وقال المرور، إن التجاوز من أكتاف الطريق يتسبب في الكثير من المخاطر؛ منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

وتابع، إن الآثار المترتبة على مخالفة الأنظمة بالتجاوز من أكتاف الطريق تتضمن، احتمال وقوع الحوادث المرورية، وإرباك حركة السير وتعطيل سير مركبات الطوارئ.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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