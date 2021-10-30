ارتفاع جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لأكثر من 45.6 مليونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى أكثر من 45.6 مليونا، منها 24.17 مليون جرعة أولى، و21.4 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.699 مليون شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة، عن تسجيل (41) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل (32) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,534) حالة ولله الحمد.

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