وقائع إهمال في مستشفى ولادة.. و«الصحة» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة، اليوم السبت، مع بلاغ بشأن واقعة إهمال بأحد مستشفيات الولادة والأطفال.

جاء ذلك ردًّا على بلاغ ورد لحساب «الصحة 937» الرسمي عبر موقع تويتر، حول المستشفى الذي تأخر في علاج إحدى الحالات.

من جانبها قالت وزارة الصحة، إنها خصصت خصصت الرقم 937 لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية، وحال وجود أي ملاحظة يتم التواصل مع الوزارة بالاتصال بالرقم المشار إليه أو عبر الرسائل الخاصة لخدمة المستفيدين.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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