الأحوال المدنية توضح كل ما تريد معرفته عن ضوابط تسجيل المواليد

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية غرامة عدم تسجيل المولود، مشيرة إلى آلية تسجيل المواليد ومعايير الأسماء المسموح بها.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن غرامة عدم تسجيل المولود يتم احتسابها بعد ٣٠ يومًا من تاريخ الميلاد، وتكون 50 ريالًا عن كل عام.

وكانت الأحوال المدنية قد أكدت ضرورة تسجيل المولود في المستشفى ثم مراجعة مكتب المواليد بالأحوال المدنية لإصدار شهادة الميلاد المؤقتة.

وطالبت الأحوال المدنية، عبر حسابه الرسمي بمراجعة المكتب مرة أخرى حين اكتمال التطعيمات، لإصدار شهادة الميلاد الأصلية وإضافة المولود بسجل الأسرة.

تسجيل المواليد الجدد

وفي السياق ذاته، قالت الأحوال المدنية إنه يمكن تسجيل المواليد عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول في حسابك في «أبشر».

– اختيار «خدمات» من تبويب «خدماتي».

– الأحوال المدنية.

– خدمة تسجيل المواليد.

تسجيل المواليد من خارج المملكة

وكانت سمحت الأحوال المدنية بتسجيل لحالات الولادة والوفاة للمواطنين خارج المملكة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وأكدت الأحوال المدنية أنه تتيح تسجيل واقعتي الولادة والوفاة للمواطنين الموجودين خارج المملكة، مشيرة إلى أنه يمكن إضافة المواليد وتسجيل الوفيات، من خلال زيارة ممثلية المملكة في البلد المقيم به المواطن.

وكانت الأحوال المدنية أوضحت أن كل أم سعودية لديها هوية وطنية يمكنها إصدار سجل أسرة لأبنائها، بشرط أن يكونوا مضافين في سجل والدهم.

ضوابط تسجيل الأسماء

ومن شروط تسمية الأبناء، ألا تكون الأسماء مركبة مثل: قمر الزمان، ولا تخالف الشريعة الإسلامية مثل «عبد الرسول»، وأن يخلو الاسم من الألقاب مثل «السيد» كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بكذا).

اقرأ أيضا:

الأحوال المدنية توضح شروط الحجاب في صورة الهوية الوطنية

الأحوال المدنية توضح آلية الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني