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الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان.. وتؤكد: نهج مسؤوليه تجاه السعودية مرفوض

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، سحب سفيرها من لبنان، مُشيرة إلى أن سحب دبلوماسييها من بيروت تضامنًا مع المملكة العربية ، بعد ما بدر من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

كما نصحت الإمارات، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، مؤكدة رفض نهج بعض المسؤولين في لبنان تجاه السعودية.

يشار إلى أن المملكة استدعت أمس الجمعة، سفيرها في بيروت للتشاور، وطلبت من سفير لبنان بالرياض المغادرة خلال 48 ساعة، إضافة إلى وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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