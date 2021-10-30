وزير الشؤون الإسلامية يزور عدداً من المساجد التاريخية بالعاصمة الكوسوفية برتشينيا

الرياض - محمد عبدالله - زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عدداً من المساجد التاريخية بالعاصمة بريشتينا بجمهورية كوسوفا، يرافقه رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ نعيم ترنافا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريتي ألبانيا وكوسوفا فيصل بن غازي حفظي، وعدد من كبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية بالجمهورية.

وتجول معاليه والوفد المرافق له بالمساجد ومرافقها، مستمعًا لشرح موجز عن تاريخها والمراحل التطويرية التي مر بها.

يشار إلى أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجمهورية كوسوفا شملت زيارة عدد من المساجد والمدراس الإسلامية.