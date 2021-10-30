رئيس الغرف المشتركة يكشف عن المباني التي ستتم إزالتها في أحياء وسط الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أوضح رئيس الغرفة المشتركة للعمليات لمعالجة وضع أحياء البطحاء بالعاصمة الرياض إنه سيتم هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط الحاضنة للمخالفات في أحياء وسط الرياض.

وأضاف، وفقًا لقناة "الإخبارية": "أن هناك جهات مختصة بالإزالة والبناء لكن دور الغرفة هو القضاء على المخالفات التي تتم أو تمارس داخل النطاق المشار إليه".

وتابع "إذا أوصت الـ 11 جهة بالهدم، يحنها يتم رفع التوصيات للجهات المختصة وتتخذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن دور الغرفة يتضمن تفقد ما يحدث داخل المبنى من مخالفات، وعلى أساسها يتم إشعار البلدية المعنية في نطاق المبنى، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ عمليات الإزالة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، قد وجه في وقت سابق، بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة بمشاركة 11 جهة حكومية؛ لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.

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