الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل علاقات مع السعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، إننا حريصون على إقامة أفضل علاقات مع السعودية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية مفاده أن عون تابع المداولات التي طرحت خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية والمغتربين لخليّة الأزمة التي أنشأها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

وجدّد عون التأكيد على حرصه على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤّثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبّب بأزمة بين البلدين لا سيّما وأنّ مثل هذا الأمر تكرّر أكثر من مرّة.

واعتبر الرئيس عون أنه من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج.

وأعلنت المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ولأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

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