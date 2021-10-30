ضُبط بحوزتهما 343 مستندا مزورا.. الإطاحة بمخالفين لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزييف

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مخالفين لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير وتزييف مستندات وبيعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية والبنجلاديشية، ارتكبا جرائم تزوير وتزييف لمستندات وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وضبط بحوزة المتهمين أجهزة ومعدات وأدوات تغليف و343 مستندا موزوا وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

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