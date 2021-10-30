وزير الصحة: المملكة مصدر رئيسي للقاحات كوفيد للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل

الرياض - محمد عبدالله - ثمن وزير وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في اجتماع قادة مجموعة العشرين.

وقال وزير الصحة، عبر تويتر، إن كلمة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قادة مجموعة العشرين تتوج دور المملكة المحوري في إطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 (ACT-A) وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (COVAX). و هي المصدر الرئيسي للقاحات كوفيد للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل حول العالم.

كان الوزير أكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أسهمت وبما تملكه من حنكة سياسية وحضور لافت في دعم الاستقرار العالمي والحفاظ على التوازن الاقتصادي وتخطي العديد من الصعوبات والمعوقات لتحقيق التعايش السلمي بين كافة دول العالم.

وأوضح أن المشاركة تعكس وبجلاء الدور الرائد الذي تتميز به المملكة وتؤكد على المكانة المرموقة التي تبوأتها وما تزال في شتى مناحي الحياة على المستوى القاري والدولي، مشيراً إلى أن تميز المملكة ونجاحها في مختلف المحافل الدولية ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم بقيادة حكيمة يرأسها خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده، حيث تشهد المملكة في هذا العهد الزاهر نهضة حديثة تواكب أهداف رؤية 2030 وتتماشى مع أهداف مجموعة العشرين.

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