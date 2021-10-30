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القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة

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10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبالها قرابة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل عبر منصة "زراعي"، وذلك خلال...

c5089deebc.jpg الرياض : دوت الخليج
a786a9da8c.jpg24 ربيع الأول 1443 هـ

15806 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 15...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png24 ربيع الأول 1443 هـ

ولي العهد يعلن تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030

أعلن ولي العهد الأمير ، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن تقدم المملكة رسمياً...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 ربيع الأول 1443 هـ

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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