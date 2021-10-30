القبض على مزورين يبيعان مستندات مزيفة لمخالفي الإقامة

10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبالها قرابة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل عبر منصة "زراعي"، وذلك خلال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ربيع الأول 1443 هـ 24 ربيع الأول 1443 هـ

15806 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 15... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ربيع الأول 1443 هـ 24 ربيع الأول 1443 هـ

ولي العهد يعلن تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن تقدم المملكة رسمياً... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 ربيع الأول 1443 هـ 23 ربيع الأول 1443 هـ

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