شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو «دروازة» مبادرة تهتم بتحسين المشهد الحضري وخلق بيئة سياحية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة القطيف مبادرة " دروازة " بمشاركة أكثر من 240 متطوعا ومتطوعة ، ضمن جهودها وأهدافها الرامية إلى تفعيل برامج تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة سياحية .

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني تأتي هذه الجهود ضمن أعمال البلدية للحفاظ على المواقع الأثرية وإبراز المباني التراثية التي تزخر بها المحافظة وفق خطط التطوير الشامل للمحافظة وتحقيق سهولة الوصول لكافة سكان وزوار هذه المناطق.