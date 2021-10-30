اخبار الخليج – أمل كريم: هدفي الارتقاء للعالمية

محمد بن مسعود - الدمام - الطالبة مريم المرزوقي – جامعة البحرين/ اعلام

جميلً ان ترى المرأة وهي تصارع العادات والتقاليد من أجل تحقيق أحلامها وجميل أيضا عندما تراها تحقق نجاح تلو نجاح وتصارع من أجل تحقيق هدفها وتسعى الى العلو والمجد في ساحة مليئة بنفس المجال شخصيتنا هي امل كريم مصورة بحرينية مبدعة متميزة في مجال تصوير الأطفال اختارت مجالها وطريق ابداعها ، ستتحدث في حوار مفصل عن هوايتها وأسلوب تميزها..

من هي امل؟

أمل في العشرين من عمرها ، لديها شغف كبير في التصوير الفوتوغرافي ، وذات طموح واهداف كبيرة و تأمل أن يكون لها اسمٌ لامع في عالم التصوير والاخراج .

ابرز الصعوبات التي واجهتك؟

تصوير الأطفال يتطلب صبر كبير خصوصاً الأطفال اللذين في عمر الحركة ، و التصوير الاحترافي يتطلب معدات غالية الثمن ، وايضاً صعوبة في تحقيق التوازن بين الدراسة والتصوير .

كيف تغلبتي على الصعوبات التي واجهتها ؟

من خلال تنظيم الوقت بين الدراسة والتصوير و الصبر .

هل اثرت فترة الجائحة على مسيرتك الفنية؟

لاشك أن اكثر القطاعات تأثرت نتيجةً لفرض اجراءات احترازية والحث على ترك التجمعات العائلية وبقاء الناس في منازلهم .

ما هي طموحاتك المستقبلية؟

أن يكون لدي استوديو خاص بي يتماشى مع اخر ماتوصلت اليه التكنولوجيا في عالم التصوير ، ودخول اعمق لي في عالم الاخراج.

ما هو انطباع المشاهدين عن أعمال التصوير ؟

بشكل عام هناك رضا كبير على اعمالي واللمسات التي اضعها على صوري واشادة من الأهل والاصدقاء والمتابعين.

ما هو اكثر عمل ناجح من بين اعمالكِ؟

فيديو قصير عبارة عن كواليس لجلسة تصوير حيث حصل على ٩٨ الف مشاهدة.

هل توقعتِ الوصول الى هذه المرحلة؟

نعم ، توقعت التطور والتألق في عالم التصوير وذلك من خلال التعلم المتسمر ، واكتساب الكثير من الأمور المتعلقة بالتصوير والفوتوشوب.

مشاريعك القادمة؟

يوجد مشروعين لفلمين قصيرين من تصويري واخراجي مع الكاتب سلمان المعتوق و مجموعة من الأصدقاء في هذا العمل عن ظاهرة التنمر عند الأطفال وقريباً سيتم الاعلان عن الفلمين .

ما هو ردك على النقاد السلبيين؟

اذا كان انتقاد هؤلاء الاشخاص يحمل نقداً بناءاً فحينئذن من اخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتصحيح ماينبغي تصحيحه.

كيف كانت البداية؟

بدأت في عمر الحادية عشر وذلك باستخدام كاميرا ومعدات بسيطة وبمساعدة اختي الكبرى والتي لديها ايضاً خبرة بالتصوير ، إلى أن تطورت لدي مهارة التصوير والتي بدأ بعدها استخدام معدات اكثر تطوراً.

من هم اول الداعمين لاعمالكِ؟

الأهل وبعض الصديقات.

هل توقعتي نجاح اعمالكِ؟

لم اتوقع نجاح اعمالي و ذلك لأن الصور في بداياتها لاتحمل اللمسات الفنية المطلوبة والمبنية على معايير احترافية ولكن مع مرور الوقت ومع زيادة الخبرة والمعرفة واكتساب معلومات كافية عن التصوير تصبح عملية التصوير عملية مبنية على الاحترافية والمهارة.

ما هو هدفك في مسيرتك الفنية؟

الارتقاء بمجال التصوير إلى العالمية وترك بصمة واضحة في عالم التصوير وتحقيق اسم لامع لدى المهتمين بتأثير الصورة.

كيف كانت طفولة امل ؟

كانت طفولة أمل في المرح واللعب والرسم ووضع اللمسات على اللوحات حتى سن الحادية عشر بدأ شغف التصوير يظهر لدها.

لو تسنى لكِ ساعة مع مثلكِ الأعلى ماذا سيكون حديثكٌ معه؟

هل مجال التصوير محكور فقط على احد الجنسين؟

بالتأكيد لا ، لأن التصوير لايتعلق بكون الشخص ذكر ام انثى ، فلكل شخص ابداعه ولمساته الخاصة .

رسالة توجهينها الى كل شخص يريد الدخول في مجال التصوير؟

ابدأ بالمعدات حسب ميزانيتك, و بعد تعمقك بالمجال حاول قدر الإمكان الدخول في دورات لتطوير مهارات التصوير ، و مارس اكثر في المجال حتى ولو بكاميرا الهاتف ، وتعلم في برامج التعديل كالفوتوشوب لزيادة جمالية الصورة ، ومتابعة كل ماهو جديد في المجال.