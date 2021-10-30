اخبار الخليج – ‎محافظ العاصمة يفتتح مجوهرات الكوهجي بحلته الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - ‎افتتح معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة فرع مجوهرات الكوهجي بعد تجديده في مجمع السيف، وذلك بحضور السيد وليد عبدالله الكوهجي رئيس مجلس الإدارة بمجوهرات الكوهجي، إلى جانب العديد من كبار الشخصيات والضيوف.

‎وأثنى معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن على النشاط التجاري الذي بلغته مجوهرات الكوهجي الرائدة في قطاع المجوهرات بمملكة البحرين، مؤكدا أن العلامة التجارية للمحل تتمتع بسمعة ومكانة متميزة لما تقدمه من خدمة وأذواق متعددة من المصوغات بمختلف أنواعها.

‎من جانبه ثمن السيد وليد الكوهجي رئيس مجلس إدارة مجوهرات الكوهجي بالدور الحيوي الذي يقوم به معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة، وما يطرحه من مبادرات وبرامج تسهم في جذب الاستثمارات المختلفة، وتعزيز موقع المملكة الاقتصادي على الخارطة العالمية، وعلى المبادرات والمشاريع المميزة التي أطلقتها محافظة العاصمة ودورها في تنمية المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

‎وأضاف السيد وليد عبدالله الكوهجي بانه تم الارتقاء في محل مجوهرات الكوهجي في مجمع السيف للوصول الى تجربة تسوق استثنائية وذلك من خلال فريق العمل في مجوهرات الكوهجي الحاصل على اعلى تدريب لاستقبال العملاء بكفاءة عالية، واضافة الى الديكورات المتميزة بشكلها الراقي والعصري، والاهم هو المحافظة على جودة وتنوع المجوهرات الالماسية من اطقم الماسية ومجوهرات الاستخدام اليومي، والتي كانت اهم اسباب ثقة عملائنا بنا على مدار ٧٠ عاماً.