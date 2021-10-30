اخبار الخليج – الجنسية والجوازات: تمديد ساعات العمل في فرعي مدينة عيسى والمجمع الأمني بالمحرق

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن شئون الجنسية والجوازات والإقامة عن تمديد أوقات الدوام الرسمي بفرعي مدينة عيسى والمجمع الأمني بالمحرق وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021. وتنوه لعملائها الكرام أن بإمكانهم إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة وذلك عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh. وفي حال رغبة عملائها الكرام بزيارة مراكز الخدمة يرجى أخذ موعد مسبق عبر تطبيق سكيب لاينو .

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