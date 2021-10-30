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ميشال عون يؤكد حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

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محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية، وذلك بعدما استدعت المملكة سفيرها من بيروت وطردت سفير لبنان.

 

جاء بيان عون عقب اجتماع وزراي لخلية أزمة بهدف حل الشقاق الدبلوماسي الناشب بعد بث تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي مسيئة للسعودية والإمارات.

 

وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إنه: "حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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