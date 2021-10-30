السعودية | 4 ملفات على طاولة النقاش.. وزير الخارجية يشارك باجتماعات قمة العشرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، في أعمال قمة قادة دول مجموعة دول العشرين، ضمن وفد المملكة المشارك حضوريًا.

ويضم وفد المملكة، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وذلك في العاصمة الإيطالية روما.

وتطرح أعمال قمة القادة، العديد من الموضوعات، أبرزها قضايا المناخ، والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتعزيز التعاون الدولي في العديد من القضايا العالمية.