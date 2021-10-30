جمعية السرطان السعودية تنظم فعالية ماراثون «الشرقية وردية»

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الدمام - شريف احمد - تنظم جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الفعالية الرياضية الكبرى تضامناً مع حملة التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه ⁧‫"الشرقية وردية" ( للسنة ١٣ على التوالي)

فعالية "ماراثون الشرقية وردية‬⁩".

وتهدف هذه الحملة دعم التوجه العالمي في التوعية بالمرض وأهمية إجراء الكشف المبكر كأحد العوامل المؤثرة في مراحل العلاج والذي يصنع الفـارق في مكافحة هذا المرض والشفاء منه، والتأثير وتوجيه الفئة المستهدفة في المنطقة الشرقية لإجراء الكشف المبكر، وإحداث الفرق للمبادرة لهذا العام ٢٠٢١.

وتأتي هذه الفعالية بمشاركة عدد من الجهات ومنها: فرع وزارة الرياضة بالشرقية، الاتحاد السعودي لكرة اليد، شبكة الدمام الصحية، جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، مجلس المسؤولية الاجتماعية، القنصلية الأمريكية بالظهران.