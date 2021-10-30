شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشيد بجهود ايطاليا وما حققته خلال رئاستها لأعمال مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في أعمال قمة قادة دول مجموعة دول العشرين، ضمن وفد المملكة المشارك حضورياً والذي يضم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وذلك في العاصمة الإيطالية روما.

وتطرح أعمال قمة القادة، العديد من الموضوعات، أبرزها قضايا المناخ، والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتعزيز التعاون الدولي في العديد من القضايا العالمية.