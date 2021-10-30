تضامنا مع المملكة.. الإمارات تسحب سفيرها ودبلوماسيها من لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

أعلنت الإمارات سحب سفيرها ودبلوماسيها من لبنان تضامنًا مع المملكة العربية االسعودية.

ونصحت الإمارات مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

وكانت قد أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أدلى بها، حالة من الجدال الواسع في الأوساط الخليجية.

وقال وزير الإعلام اللبناني، تصريحات مسيئة بحق المملكة، ومؤيدة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وبعدها اشتعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين الخليج ولبنان، حيث اتخذت العديد من الدول الخليجية إجراءات، لما اعتبرته إساءة وتحيز، من قرداحي.