ماذا قال بايدن عن قمة الـ20 في يومها الأول؟

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انعقاد مجموعة العشرين في روما يعد مناسبة للعمل مع قادة العالم وفقا للمصالح المشتركة.

© AP Photo / G20 Riyadh Summit

وكتب بايدن، تدوينة على “تويتر”، اليوم السبت، بمناسبة انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في روما.

وقال الرئيس الأمريكي: “نعمل مع قادة العالم في اليوم الأول لاجتماعات مجموعة العشرين وفقا للمصالح المشتركة”.

وأوضح بايدن أن أزمة كورونا والتعافي الاقتصادي العالمي ومواجهة أزمة التغيرات المناخية، تمثل أهم القضايا التي يتم مناقشتها في القمة، إضافة إلى قضايا أخرى تهم الشعب الأمريكي.

وانطلقت اجتماعات مجموعة العشرين في روما، اليوم السبت، حضوريا لأول مرة منذ ظهور وباء كورونا.

وتضم مجموعة العشرين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والسعودية وفرنسا و تركيا والأرجنتين والهند وألمانيا وإندونيسيا.

كما تضم مجموعة العشرين الصين واليابان والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا و البرازيل، إضافة إلى صندوق النقد والبنك (الدوليين) والاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين.

يذكر أنه تم تأسيس مجموعة العشرين عام 1999 بمبادرة من دول مجموعة السبع، لتكون وسيلة تجتمع من خلالها الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة.