وكالة: الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها من لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة “رويترز” اليوم السبت أنها تلقت بيانا يفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت سحب دبلوماسييها من لبنان على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المتعلقة بحرب اليمن. وقالت الوكالة أن البيان الذي تلقته يفيد بأن الإمارات قررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. يتبع…

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