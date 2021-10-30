تظاهرات حاشدة في ولايات سودانية للمطالبة بالحكم المدني… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وسائل إعلام دولية وسودانية أن العديد من الولايات والمدن السودانية تشهد اليوم السبت تظاهرات للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

قال شهود عيان إن مئات الآلاف شاركوا في مسيرة احتجاجية في العاصمة السودانية. ونقلت “رويترز” عن الشهود أن المسيرة التي تجوب شوارع الخرطوم تطالب باستعادة الحكم المدني.

ودعا المعارضون لإجراءات القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان إلى تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد اليوم.

وفي الإطار ذاته، نشرت لجنة أطباء السودان المركزية على حسابها بموقع فيسبوك صورا ومقاطع فيديو تظهر مسيرات احتجاجية حاشدة في العديد من الولايات السودانية.

وقالت اللجنة في منشورات على حسابها إن الملايين يجوبون الشوارع في ولايات القضارف، والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان.

أفاد مرسل “سبوتنيك” في السودان، اليوم، أن الجيش وقوات الدعم السريع ينتشران بكثافة في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم تحسبا لمظاهرات كبرى محتملة.

وأضاف أن قوات الجيش والدعم السريع أغلقت جميع الجسور باستخدام الأسلاك الشائكة، ونشرت تجمعات كبيرة للقوات عند جميع مداخل ومخارج العاصمة.

وأوضح أن هناك تشديدا كبيرا على إغلاق أهم الجسور في الخرطوم وهي “جسر النيل الأزرق وجسر النيل الأبيض وجسر المكنمر وجسر الشنبات”.

وأشار إلى أن هناك شللا في حركة المدينة جراء منع الجيش السوداني سير المركبات أو المواطنين في الشوارع الرئيسية وقطع الاتصالات والإنترنت.

وتابع “الاتصالات الدخلية وشبكة الإنترنت مقطوعة بشكل كلي”، لافتا إلى وجود حصار على مكاتب وسائل الإعلام الدولية بقطع كل وسائل اتصالها مع الخارج.

يذكر أن معارضي الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد دعوا إلى احتجاجات على مستوى البلاد اليوم السبت للمطالبة بإعادة الحكومة.

وصباح اليوم السبت، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على حسابه بتويتر على احترام التظاهرات السلمية في السودان، قائلا إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول.

تابع أحدث أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك عربي.