محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس “كورونا” في فلسطين بلغت 97.8%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. 30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443 05:44 PM خلال الـ24 ساعة الماضية فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس “كورونا” في فلسطين بلغت 97.8%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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