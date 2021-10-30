مصادر لبنانية: استقالة جورج قرداحي خلال ساعات

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

كشفت مصادر في لبنان، عن اعتزام وزير الإعلام جورج قرداحي تقديم استقالته خلال الساعات المقبلة، بعد التجاوزت التي وقع فيها والتداعيات الناتجة عنها.

وقالت المصادر وفقاً لصحف لبنانية، إن جورج قرداحي سيزور بكركي اليوم وهي قرية تتبع قضاء مدينة جونية في لبنان، ويعتزم تقديم استقالته منها.

وأوضحت المصادر وفقاً لموقع “المركزية” اللبنانية”، أن استقالة “قرداحي” أصبحت مسألة الوقت وقد تحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

بدوره قال رئيس تيار المردة في لبنان، سليمان فرنجية، إن “قرداحي” عرض علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي اليوم، مشيرًا إلى أن القرار في يده خلال الساعات المقبلة.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وعلق رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على الإجراءات التي اتخذتها المملكة الجمعة، ردًا على تجاوزات جورج قرداحي.

وقال ميقاتي، إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع المملكة، مشيرًا إلى أن حكومته مستمرة في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتداعياتها.