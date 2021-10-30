الدفاع المدني الإيراني: نجحنا في تحويل الثغرات إلى نقاط قوة

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، اليوم السبت، إن التجارب على مدى العقود الأربعة الماضية أظهرت قدرة بلاده على تحويل الثغرات التي استغلها العدو لاستهداف إيران إلى مكامن قوة.

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وجاءت تصريحات العميد جلالي على هامش حفل الدورة العاشرة لمناورة “تقييم أداء مولدات الطاقة الاضطرارية في المناطق الحساسة والمهمة”، المنطلقة تحت شعار “يا إمام الرضا”، اليوم السبت.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العميد جلالي أن محاولات أعداء إيران التي تهدف بالإخلال بمسار خدمة المواطنين الإيرانيين، هي خط أحمر لمنظمة الدفاع المدني الإيرانية، مشيرا إلى أن المنظمة تحمل رسالة الاستقرار والمواصلة على خدمة المواطنين في بلاده.

ويذكر أن ما يزيد عن 3200 مولد اضطراري للطاقة الكهربائية، اشتركت في “مناورة الطاقة الاضطرارية” المنطلقة بمشاركة الدفاع المدني، بغرض محاكاة الحالات الطارئة لانقطاع الكهرباء في أي مكان حيوي أو استراتيجي في البلاد.

وفي سياق متصل، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الجمعة، إن العدو ركع أمام الثورة والشعب الإيرانيين.

وجاءت تصريحات اللواء سلامي خلال مراسم تقديم القائد الجديد لفيلق “عاشوراء” التابع للحرس الثوري في محافظة آذربيجان الشرقية (شمال غربي البلاد).

ونقلت وكالة إرنا عن اللواء سلامي، أن أعداء بلاده مارسوا حربا نفسية كبيرة على إيران، بهدف زعزعة ثقة الشعب في قياداته، فضلا عن الضغوط السياسية، غير المسبوقة، المفروضة على البلاد، موضحا أن أعداء إيران بذلوا أقصى جهودهم للتأثير على نفوذ الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم.

وأفاد اللواء حسين سلامي بأن أعداء بلاده تغافلوا عن أن النفوذ الإيراني هو نفوذ ثقافي وليس ماديا، كونه ينفذ في الأفكار والقلوب، في وقت سعى أعداء إيران إلى الإيحاء باقتراب وقوع حرب عسكرية ترمي إلى زعزعة العلاقة بين الشعب والدولة، مشددا على أن نفوذ وتأثير قائد الثورة الإسلامية في بلاده قد أحبط مخططاتهم، أيضا.

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن أعداء بلاده في طريقهم للهروب، وليسوا قادرين على حل مشاكلهم، فقد ركعوا أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني.

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