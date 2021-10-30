خادم الحرمين أمام قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم

الرياض - محمد عبدالله - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا رغم بعض التعافي والدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات.

وأكد الملك سلمان في كلمته أمام قمة مجموعة دول العشرين التي تعقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما، إن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

وبدأت مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى اجتماعاتها التي تستمر يومين في العاصمة الإيطالية روما في وقت لاحق اليوم السبت، ومن المرجح أن تركز القمة على مكافحة تغير المناخ قبل قمة المناخ كوب26 وكذلك فيروس كورونا.

وتأتي قمة المناخ الأممية في مدينة جلاسجو مباشرة بعد قمة مجموعة العشرين.



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