أمانة الجوف: 5000 ريال غرامة وضع مطب صناعي أمام المنزل

الرياض - محمد عبدالله - جددت أمانة منطقة الجوف التذكير بفرض غرامة مقدارها 5 آلاف ريال على كل من وضع مطبًّا صناعيًّا أمام منزله، دون إذن الجهات المختصة.

وذكرت الأمانة -عبر تويتر- أنه لا يحق لأي شـخـص وضع مطبات صناعية أمام منزله، دون موافقة الجهة المختصة بذلك، وهذا الإجراء يعرضه لغرامة تصل لـ5000 ريال، بالإضافة إلى إزالة المطبات على نفقته.

من جهة أخرى، أوضحت أمانة الجوف، أن إتلاف الحشائش والأشجار أو العبث بالحدائق العامة، يعرض مرتكبها لغرامة تصل إلى 1000 ريال.

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