ضبط هندي سطا على سكن عمال بمحطة وقود وسرق 130 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من ضبط واسترداد130 ألف ريال من مقيم يحمل الجنسية الهندية، بعد قيامه بالسطو على سكن أحد العاملين بمحطة وقود في محافظة بقيق.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، إنَّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة بقيق من استرداد مبلغ (130,000) ريال بعد قيام مقيم من الجنسية الهندية بالسطو على سكن أحد العاملين في محطة وقود وسرقة المبلغ منه.

وأوضح المقدم الشهري، أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت أن المبلغ المالي يعود لصاحب النشاط التجاري (محطة الوقود)، وتم القبض على الجاني وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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