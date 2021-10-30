الارشيف / اخبار السعوديه

بالفيديو.. الملك سلمان: المملكة نجحت في تجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنَّ المملكة نجحت في تجاوز آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية لفيروس .

وأضاف خادم الحرمين في كلمته أمام قمة مجموعة دول العشرين بروما –عبر الاتصال المرئي- أنه علينا تنفيذ مزيد من المبادرات لإيصال اللقاحات لكل الدول بشكل عادل.

وأضاف أنَّ الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات الجائحة رغم بعض التعافي والدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات.

وأكَّد الملك سلمان، أن مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

 

 

اقرأ أيضا:

خادم الحرمين أمام قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا