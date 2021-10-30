بالفيديو.. الملك سلمان: المملكة نجحت في تجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنَّ المملكة نجحت في تجاوز آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.

وأضاف خادم الحرمين في كلمته أمام قمة مجموعة دول العشرين بروما –عبر الاتصال المرئي- أنه علينا تنفيذ مزيد من المبادرات لإيصال اللقاحات لكل الدول بشكل عادل.

وأضاف أنَّ الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات الجائحة رغم بعض التعافي والدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات.

وأكَّد الملك سلمان، أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

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خادم الحرمين أمام قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم