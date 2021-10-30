استمرار ارتفاع حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات.. وإعطاء 45.8 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استمرار الارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 66 حالة، فيما تم أمس الجمعة تسجيل 64 حالة، وذلك بزيادة قدرها حالتين فقط، في الوقت الذى تمّ فيه إعطاء أكثر من 45.8 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة، و32 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (45826840) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

كانت وزارة الصحة، ذكرت أن «لقاح فيروس كورونا لا يحمي من فيروس الإنفلونزا الموسمية، ولا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع لقاح فيروس كورونا».

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