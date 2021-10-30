مقيم يسطو على سكن عمالة ويسرق 130 ألف ريال

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة بقيق من استرداد مبلغ (130,000) ريال بعد قيام مقيم من الجنسية الهندية بالسطو على سكن أحد العاملين في محطة وقود وسرقة المبلغ منه.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المبلغ المالي يعود لصاحب النشاط التجاري (محطة الوقود)، وتم القبض على الجاني وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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