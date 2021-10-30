بعد انتشاره في ثلث الأقاليم.. الصين تتخذ إجراءات صارمة بعد انتشار مقلق لكورونا مجددا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

اتخذت السلطات الصينية إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا والحد منه، وذلك بعد انتشاره في ثلث الأقاليم الصينية، مجددا، ومنها العاصمة بكين.

وبحسب “روسيا اليوم”، تم إغلاق دور السينما، في “شيتشنغ”، حتى 14 نوفمبر، وتضم المنطقة التي يسكنها أكثر من مليون شخص، أحياء واقعة غرب ساحة تيانانمين الشهيرة.

ويأتي هذه القرار بعد أن أعلنت الصين، تسجيل 59 إصابة جديدة محلّية بكوفيد-19 على مستوى البلاد، وهو مستوى قياسي لم يُسجّل منذ منتصف سبتمبر.

وقد تبدو هذه الأرقام قليلة مقارنة بتلك المسجلة يوميا في أنحاء أخرى من العالم، إلا أنها تدفع السلطات الصينية إلى مضاعفة جهودها في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستبدأ ببكين في 4 فبراير القادم.