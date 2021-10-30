محمد بن مسعود - الدمام - مواطن يتفاجأ بعودة ابنه ‘‘جثة في صندوق’’ بعد أيام من اختفائه لدى الحوثيين.. وهكذا كان الرد الصادم

رفض مواطن من أبناء ذمار، استلام جثة ولده القتيل في صفوف مليشيا الحوثي، بعد مصرعه في جبهة الكسارة بمارب.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن عبده سعيد أحمد، من أبناء مديرية عتمة، رفض استلام جثة ابنه نجم البالغ من العمر 19 عاما بعد مصرعه في جبهة الكسارة بمارب، عقب أخذه بطريقة احتيالية من حي الدائري الغربي بمدينة ذمار، وعودته في صندوق، كما تفعل المليشيات بقتلاها.

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وأوضحت المصادر، أن المليشيات عادت بجثة الطفل نجم، بعد أيام من اختفائه، لكنه رفض استلامها منهم، مطالبًا إياهم بدفنه، ومتبرئًا منه لذهابه مع المليشيات.

وأكدت المصادر، أن المليشيات لجأت لدفن 4 جثث بينها جثة نجم، دون تشييع كما تفعل مع بقية قتلاها.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من حادثة مشابهة، حيث رفض أحد أبناء مديرية وصاب العالي، استلام جثة ابنه، الذي رفض استماع نصائحه، وهدد والده بالقتل إذا حاول منعه من الالتحاق بجبهات القتال، وذلك بعد التحاقه بمركز صيفي للمليشيات.