سباق "دروب تشرين" للدراجات الهوائية ينال إعجاب المشاركين الروس

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت منافسات اليوم الثالث من سباق دروب تشرين الدولي للدراجات الذي يقيمه الاتحاد الرياضي العام في اللاذقية بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة من روسيا والعراق والسودان ولبنان وفلسطين وسورية.

ففي منافسات الفردي العام لفئة الإناث لمسافة 55 كم الذي شاركت فيه 22 متسابقة من ثلاثة فرق سورية وفريقين روسيين وفريق من السودان توجت اللاعبة السورية ساندي أسعد بالمركز الأول وجاءت الروسية صوفيا بوكوفا بالمركز الثاني وجاءت لاعبتنا فاطمة شوق بالمركز الثالث.

وفي فئة الشابات جاءت السورية ميران الفارس وساندي درغام وأميرة العلبي بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

كما جاءت السورية مرح خضير وسحاب غيبور ومريم خلوف في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بفئة السيدات.

وانتهت منافسات فئة تحت 23 عاما بفوز اللاعبة الروسية ديان لابتوفا بالمركز الأول تلتها اللاعبة السورية هيلين طراف.

وكتب موقع “زفيزدا” الروسي عن ذلك: ” إنه فصل الخريف بالفعل لكن الطقس لا يزال حارًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لا يعتبر الرياضيون الروس مثل هذا الطقس مريحًا”.

وقال المشارك في المسابقة من سوريا أحمد حايك: “كان هناك مراحل صعود وهبوط أثناء السباق، وأعمت الشمس عيناي لفترة طويلة، لكننا سافرنا بثقة، وأظهرنا أفضل نتيجة لدينا، ليس لدي سوى المشاعر الإيجابية”.

ورغم فوز الفريق السوري للرجال على أي حال، فقد فازت الصداقة في هذه المسابقات، فالهدف من المسابقة ليس حتى الحصول على مكان على منصة التتويج، بل التجربة والانطباعات الرائعة حسب تعبير الموقع.