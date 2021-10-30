ماذا يعني الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال؟ مسؤول بـ”الصحة” يجيب

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال من 5 الى 11 سنة؛ يعني أن متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح لمدة شهرين لم ترصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة.
وبيَّن “عسيري” عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة”.
30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443 03:49 PM
قال: الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملةماذا يعني الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال؟ مسؤول بـ”الصحة” يجيب
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الاعتماد الطارئ للقاح كورونا للأطفال من 5 الى 11 سنة؛ يعني أن متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح لمدة شهرين لم ترصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة.
وبيَّن “عسيري” عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حالياً تطغى على أي مخاطر محتملة”.
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