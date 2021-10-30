محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548571) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537534) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8793) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 66 حالة. 30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443 03:41 PM “الصحة”: تسجيل 41 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 32 خلال الـ 24 ساعة الماضية “الصحة”: تسجيل 41 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 32 خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548571) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537534) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8793) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 66 حالة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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