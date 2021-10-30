فلكية جدة: عاصفة جيومغناطيسية تضرب كوكب الأرض خلال ساعات

الرياض - محمد عبدالله - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن هناك احتمالية كبيرة لحدوث عواصف جيومغناطيسية خلال الساعات القادمة، تشمل أجزاء كبيرة من كوكب الأرض، بسبب الانفجار الشمسي الكبير الذي وقع أول أمس الخميس.

وأوضحت فلكية جدة –عبر تويتر- أن هناك فرصة بنسبة 85٪ لحدوث عواصف جيومغناطيسية بدءًا من منتصف نهار السبت (30 أكتوبر) إلى الساعات الأولى من صباح الأحد (31 أكتوبر) مع الوصول المتوقع للانبعاث الشمسي إلى المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.

وأشارت إلى أن العاصفة قد تكون قوية من الفئة (G3) مما يعني أن الشفق القطبي يمكن أن يرصد في خطوط العرض الوسطى وأماكن مثل كانساس ونبراسكا، وأوريغون وفيرجينيا.

وأشارت إلى أن وقت وصول الانبعاث غير مؤكد، وتتراوح التقديرات من منتصف نهار اليوم السبت إلى الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأضافت فلكية جدة أن مصدر ذلك الانبعاث هي البقعة (AR2887) التي أطلقت توهجًا شمسيًا كبيرًا من الفئة (X) وبالتحديد بلغت قوته (X1.0) أول أمس الخميس عند الساعة (06:35) مساء بتوقيت مكة.

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