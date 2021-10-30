«الحربي» يتوقع حالة مطرية على شمال المملكة ويحدد مدتها

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد الله الحربي، غيومًا ممطرة على الأطراف الشمالية للمملكة، يومي الأحد والاثنين.

وقال الحربي –عبر تويتر- هناك فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تؤثر على الأجزاء الشمالية لمناطق تبوك والجوف، إضافة إلى مدينة عرعر.

وأشار إلى أن فرص الأمطار حاضرة بشكل متفاوت على شمال تبوك جهة «مقنا وجبال اللوز وعلقان والبدع» والأجزاء الشمالية للجوف وتشمل «القريات وشمال طبرجل والحماد»، إضافة إلى طريف وشمال عرعر بالحدود الشمالية.

وأوضح الحربي، أن فرص الأمطار تبقى حاضرة بشكل متفرق وخفيف، على الأجزاء الجنوبية الغربية.

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