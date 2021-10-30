تصل اليوم.. «فلكية جدة» توضح تأثير العاصفة الجيومغناطيسية على الأرض

الرياض - محمد عبدالله - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن التوقعات تشير لاحتمال حدوث عاصفة جيومغناطيسية قوية من الفئة (G3) اليوم السبت، بسبب الانفجار الشمس الكبير الذي وقع أول أمس الخميس.

وأوضحت فلكية جدة –عبر صفحتها على فيسبوك- أن العاصفة الجيومغناطيسية ستحدث عندما سيصل الانبعاث الكتلي الإكليلي (سحابة من الغاز المتاين) الذي قذفه التوهج (X) بشكل غير مباشر نحو المجال المغناطيسي للأرض.

وأضافت أنه يمكن لمثل هذه العواصف أن تسبب في ظهور أضواء الشفق القطبي، بحيث يمكن مشاهدته إلى أقصى جنوب القطب الشمالي، علما بأنه يمكن أن تستمر عواصف من الفئة (G1) و( G2) الأقل غدًا الأحد، وتستمر بذلك رؤية أضواء الشفق القطبي ولا توجد تأثيرات أخرى.

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