هل يحمي لقاح كورونا من الإنفلونزا الموسمية؟.. «الصحة» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن لقاح فيروس كورونا لا يحمي من فيروسات الإنفلونزا الموسمية، ويفضل وجود فاصل زمني بين تلقي اللقاحين من يومين إلى أربعة أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أن «لقاح فيروس كورونا لا يحمي من فيروس الإنفلونزا الموسمية، ولا يتعارض أخذ لقاح الانفلونزا مع لقاح فيروس كورونا».

وتابعت «إلا أنّه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمني بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة مثل الحرارة وآلام الجسم».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل أخذ لقاح كورونا يغني عن أخذ لقاح الإنفلونزا؟ وفي حال أنه لا يغني ما هي المدة الفاصلة بين اللقاحين؟

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