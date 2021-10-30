إطلاق مبادرة توعوية حول سرطان الثدي بمناسبة الشهر العالمي

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع مركز طيبة للكشف المبكر، وجمعية أحياها، وفريق عيون الصحة التطوعي بالمدينة المنورة، أمس مبادرة توعوية حول مرض سرطان الثدي بمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي الذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة وهي مبادرة عالمية بدأ العمل بها في أكتوبر 2006م حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري كشعار لها .

وتضمنت المبادرة التي جاءت بعنوان " وين كنت - وين صرت"، برامج توعوية وتثقيفية حول مرض سرطان الثدي وبرامج ترفيهية أخرى، كما تضمنت المبادرة محاضرات توعوية حول المرض وتقديم المعلومات التوعوية الكافية عنه بحضور عدد من الممارسين الصحيين والمؤهلين بالتوعية في هذا المجال .

وأكدت أخصائية التمريض أمينة بنت محمد الهوساوي أن الوقاية من المرض خيرٌ من العلاج والكشف المبكر يساعد بإذن الله في الشفاء إلى نسبة 95 % من أي مرض وليس السرطان فقط، داعية جميع السيدات التوجه إلى أقرب مركز فحص لعمل الفحص المبكر لسرطان الثدي والفئة العمرية 40 عاما فما فوق مرة كل عامين وسن 30 عاما فما فوق في حال وجود تاريخ مرضي في العائلة وأقارب من الدرجة الأولى أو في حال تعرض المرأة لإشعاعات متكررة من سن الصغر إلى سن 18 سنة يفضل عمل الفحص المبكر.

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